З 800 учнив школы 85% займаються в ризных гуртках и секциях , а 15% з ных у фудбольний секции . Скилькы учнив займаються фудболом ?

Математика
З 800 учнив школы 85% займаються в ризных гуртках и секциях , а 15% з ных у фудбольний секции . Скилькы учнив займаються фудболом ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800*0,15 (15%)=120 учнів займаються футболом
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