З 800 учнив школы 85% займаються в ризных гуртках и секциях , а 15% з ных у фудбольний секции . Скилькы учнив займаються фудболом ?

Математика

З 800 учнив школы 85% займаються в ризных гуртках и секциях , а 15% з ных у фудбольний секции . Скилькы учнив займаються фудболом ?

Автор: Гость