План 11 главы рассказ Капитанская дочка

Гость: Гость:

1)Путь Гринева на службу. 2)Встреча с Зуриным 3)встреча с мужиком (Пугачевым) 4)Гринев прибыл в Белогорскую крепость 5)Знакомство с её жителями 6)Чуства к Маше и реакция на них Швабрина 7)Дуэль Гринева и Швабрина 8)Отнятие у них шпаг 9)Шпаги вернули 10)Повторение дуэля, ранение Гринева 11) Ухаживание Маши, он поправился 12)Известие о восстании пугачева достигло Белогорской крепости 13)Приступ и взятие Белогорской крепости14)Суд пугачева, предательство Швабрина, спасение Гринева 15)Гринев уезжает в Оренбург 16)Оборона Оренбурга 17)Гринев спасает Машу 18)Поимка Пугачева 19)Суд над Швабриным и Гриневым 20)Маша хочет оправдать Гринева, едет к императрице 21)Казнь Пугачева и оправдание гринева 22)Заключение