Расчитайте массовые доли химических элементов в оксиде алюминея Al203
Химия
Расчитайте массовые доли химических элементов в оксиде алюминея Al203
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W(Al2O3)=102г/моль w(Al)=54/102=0.53*100%=53% w(O)=48/102=0.47*100%=47%
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