Решить функцию: y=2÷((√x^2+13x-18)×(x+16))

Гость: Гость:

(√x^2) = x; Переписываем выражение: y=2÷((14x-18)×((x+16)); Умножаем скобки, получаются довольно крупные числа: y=2/(14x^2 + 206x - 288). Можем сократить на 2 (не забываем про числитель): y=1/(7x^2 + 103x - 144). Теперь нужно ОДЗ: (7x^2 + 103x - 144) > 0. Решаем полученный знаменатель как квадратное уравнение через D: D = b2 - 4ac = 1032 - 4·7·(-144) = 10609 + 4032 = 14641Так как дискриминант больше нуля то, квадратное уравнение имеет два действительных корня:x1 = -103 - √14641 2·7 = -103 - 12114 = -22414 = -16 (не подходит по усл.)x2 = -103 + √14641 2·7 = -103 + 12114 = 1814 = 97 ≈ 1.285 Ответ: x = 1.285