Сведение о бурундуке напишите пож.

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Бурундуки входят в состав семейства беличьих и принадлежат к роду грызунов. Род бурундуки включает в себя двадцать пять видов. Большинство этих видов заселяют территории Северной Америки. Известен и один евразийский вид бурундуков. Это азиатский (сибирский) бурундук. Вес бурундуков в зависимости от принадлежности к какому-либо виду варьируется от тридцати до ста двадцати грамм. Размер бурундуков может быть равным от пяти до пятнадцати сантиметров, а их хвоста - от семи до двенадцати сантиметров. Бурундуки активны в дневное время суток. Подземное жилище этих животных (оно строго персонально, ведь два бурундука никогда не уживутся в одном гнезде), как правило, имеет несложное строение и состоит из двух камер. Основной пищей бурундуков являются семена растений, однако они могут питаться и животной пищей. Очень важное значение для бурундуков имеет заготовка пищи на зимнее время года, которая осуществляется в августе. Сразу после выхода из зимней спячки у бурундуков начинается гон. Через месяц после спаривания на свет появляются от четырех до десяти детенышей, которые через два месяца вполне могут вести самостоятельный образ жизни. Продолжительность жизни бурундуков в среднем равна двум-трем годам. Интересен тот факт, что зверек получил свое название из-за особого издаваемого им перед дождем звука, который и напоминает слово "бурундук".