Может ли быть температура t=-300°C. Ответ пояснить, используя молекулярно-кинетический смысл температуры.
Физика
Может ли быть температура t=-300°C. Ответ пояснить, используя молекулярно-кинетический смысл температуры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Абсолютный ноль по шкале Кельвина=-273,15 градусов по Цельсию. Молекулы практически не движутся. Эта температура недостижима.
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