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5метров+2метра 8дм -15дм=
Математика
5метров+2метра 8дм -15дм=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5м=50дм,2м8дм=28дм 50+28-15=63 Ответ: 63 дм
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