Чи є повість Івана Франка Захар Беркут актуальною до сьогодення?Як що так,то чому?
Українська література
Чи є повість Івана Франка Захар Беркут актуальною до сьогодення?Як що так,то чому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так,є. Тому, що життєвий вибір людини - це здатність вибирати собі долю між різними обставинами і пропозиціями, які дає нам життя. У однакових ситуаціях різні люди чинять по різному. Цей твір має чотирьох головних героїв і всі ці люди в повісті змушені робити свій власний вибір. Підбиваючи підсумки маємо: в трьох з чотирьох випадків життєвий вибір обумовлюється вихованням і традиціями оточуючого суспільства. І натомість лише одного разу вибір майбутнього життя залежав від кохання.
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