Для пищеварительной системы человека характерно наличие... 1четырёх камерного желудка, 2толстого кишечника после тонкого ,3 печени в раёне пищевода ,4двух пар слюнных желез, 5 32-хпостоянных зубов, 6 поджелудочной железы в райо...

Биология

Для пищеварительной системы человека характерно наличие... 1четырёх камерного желудка, 2толстого кишечника после тонкого ,3 печени в раёне пищевода ,4двух пар слюнных желез, 5 32-хпостоянных зубов, 6 поджелудочной железы в районе тонкого кишечника? Запишите правильные ответы цыфрами.

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