Из города А в город В одновременно выехал мотоциклист и велосипидист. Скорость пе??вого 80 км/ч,а второго 15 км/ч.Через сколько они встретятся,если длина пути 180 км.помогите пожалуйста

Математика

Из города А в город В одновременно выехал мотоциклист и велосипидист. Скорость пе??вого 80 км/ч,а второго 15 км/ч.Через сколько они встретятся,если длина пути 180 км.помогите пожалуйста

Автор: Гость