Из города А в город В одновременно выехал мотоциклист и велосипидист. Скорость пе??вого 80 км/ч,а второго 15 км/ч.Через сколько они встретятся,если длина пути 180 км.помогите пожалуйста
Математика
Из города А в город В одновременно выехал мотоциклист и велосипидист. Скорость пе??вого 80 км/ч,а второго 15 км/ч.Через сколько они встретятся,если длина пути 180 км.помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 часа вот такой ответ 180 : (80+15)=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь уровнения и реши их. а) Если задуманное число уменьшить на 10, то получится число, равное частному чисел 36 и 9. Чему равно задуманное чи...
История
А какой олимпийской богини идет речь в отрывке из гимна Гомера славную пить начин??ю богиню деву достойную градов защитницу полную мощь и родила Ии...
Алгебра
Дима шел 3 часа ,при этом его скорость была больше 4 км\ч,но меньше 6 км\ч.Сколько кил??метров мог пройти Дима за это время?
Русский язык
1)Какова характеристика предложения: Приди я вовремя , помог бы вам обязательно , ??отому что должен помочь . 1.сложное бессоюзное предложение ...