Составь уровнения и реши их. а) Если задуманное число уменьшить на 10, то получится число, равное частному чисел 36 и 9. Чему равно задуманное число? б) Если задуманное число увеличить в 3 раза, то получится число, равное сум...
Математика
Составь уровнения и реши их. а) Если задуманное число уменьшить на 10, то получится число, равное частному чисел 36 и 9. Чему равно задуманное число? б) Если задуманное число увеличить в 3 раза, то получится число, равное сумме чисел 30 и 21. Чему равно задуманное число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х-10=36:9 х-10=4 х=4+10 х=14 14-10=36:9 4=4 Ответ:задуманное число 14 б) х*3=30+21 х*3=51 х=51:3 х=17 17*3=30+21 51=51 Ответ:задуманное число 17
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