Составь уровнения и реши их. а) Если задуманное число уменьшить на 10, то получится число, равное частному чисел 36 и 9. Чему равно задуманное число? б) Если задуманное число увеличить в 3 раза, то получится число, равное сум...

Математика

Составь уровнения и реши их. а) Если задуманное число уменьшить на 10, то получится число, равное частному чисел 36 и 9. Чему равно задуманное число? б) Если задуманное число увеличить в 3 раза, то получится число, равное сумме чисел 30 и 21. Чему равно задуманное число?

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