6 класс учебник по английскому языку starlight стр 84 номер 5 (19 баллов)

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6 класс учебник по английскому языку starlight стр 84 номер 5 (19 баллов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) mustn t . 2)don t have to 3)can t 4)must 5)can t 6)rented 7)do 8)went 9)can t 10)are dancinq 
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