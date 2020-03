ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ! 9 класс. Нужно сделать номер 7 и 8, помогите пожалуйста!

Гость: Гость:

Var n,max:real; begin max:=-maxint; writeln('Вводите числа'); repeat repeat readln(n); if (n<>round(n)) then writeln('Введено не целое!'); until (n=round(n)); if n>max then max:=n; until n=0; writeln('Максимум: ',max); end. _______________________ var n1,m1:real; n,m,c,result,ost:integer; begin ost:=1; writeln('Введите 2 числа'); repeat readln(n1,m1); if (n1<>round(n1))or(m1<>round(m1)) then writeln('Введено не целое!'); until (n1=round(n1))and(m1=round(m1)); n:=round(n1); m:=round(m1); while ost<>0 do begin if m>n then begin c:=m; m:=n; n:=c; end; ost:= n mod m; result:=m; n:=ost; end; writeln('НОД: ',m); end.