Для покупки 8 конфет Коле не хватает 10 рублей. Если он купит 6 конфет у него останет??я 8 рублей. Сколько стоит одна кофета? Сколько денег у Коли?

Математика

Для покупки 8 конфет Коле не хватает 10 рублей. Если он купит 6 конфет у него останет??я 8 рублей. Сколько стоит одна кофета? Сколько денег у Коли?

Автор: Гость