Для покупки 8 конфет Коле не хватает 10 рублей. Если он купит 6 конфет у него останет??я 8 рублей. Сколько стоит одна кофета? Сколько денег у Коли?

Математика
Для покупки 8 конфет Коле не хватает 10 рублей. Если он купит 6 конфет у него останет??я 8 рублей. Сколько стоит одна кофета? Сколько денег у Коли?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(10+8) : 2=9 рублей стоит одна конфета 9 *6 +8 = 62 рублей у Коли 
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