Пожалуйста помогите РЕШИТЬ!!!! Нужно срочно!!! Буду очень БЛАГОДАРНА!!!

Алгебра
Пожалуйста помогите РЕШИТЬ!!!! Нужно срочно!!! Буду очень БЛАГОДАРНА!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вам с решением? 1. A 2.Б 3.Б 4.Б 5.А
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Ответьте пожалуйста на первый вопрос , полным ответов Очень нужно, помогите..
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