Ответьте пожалуйста на первый вопрос , полным ответов Очень нужно, помогите..

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Конференция имела важное значение для правительства РСФСР, которое не имело тогда международного признания.В ходе Генуезской конференции советскому правительству удалось заключить Рапалльский договор 1922 с Германией. Раппальский мирный договор между РСФСР и Германией 16 апреля 1922г. считается наиболее существенным,т.к. это был прорыв в европейской дипломатической блокаде Советской России. Были и другие договоры. Например: Советско-турецкий договор от 16.03.1921г., Советско-польский договор от18.03.1921г., Советско-монгольское соглашение от 05.11.1921г., Установление дипломатических отношений с Англией 02.02.1924г., Советско-китайское соглашение от 31.05.1924г., Установление дипл. отношений с Францией 28.10.1924г., Советско-японская конвенция - январь 1925г., Советско-афганский договор от 24.04.1926г., Советско-иранский договор от 01.10.1927г.