Умножить число на сумму можно разными способами 16*(2+3)=16*5=80
Математика
Умножить число на сумму можно разными способами 16*(2+3)=16*5=80
Ответ(ы):
Гость:
16×2+16×3=80...............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма длин двух противоположных сторон прямоугольника 14 см, а сумма длин двух дру??их сторон этого прямоугольника 10см. чему равна площадь прямоуг...
Русский язык
Подбери проверочные слова.Вставь пропущенные буквы.Ми---ка,була---ка, ни---кий, коль---кий,кана---ка, ро---кий, зале---ть, оши---ка.
Математика
Выполните деление с остатком а) 290:60/7.400:800/32.000:5.000/370:40/6.000:900/20.000:7.000 взарание спасиб?? !!!
Математика
Нургуль задумала число,уменьшила его в 12 раз ,результат увеличила на 12345 и получил?? 27870. какое число задумала нургуль?нургуль задумала число,...