Для пошиття одного костюма потрібно 3м тканини. скільки метрів тканини було в рулоні якщо пришили 5 костюмів і залишилось 2м тканини?.
Математика
Для пошиття одного костюма потрібно 3м тканини. скільки метрів тканини було в рулоні якщо пришили 5 костюмів і залишилось 2м тканини?.
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