В 6 классе учатся 25 человек. Сколькими способами из них можно выбрать двух предста??ителей в совет школы?
Математика
В 6 классе учатся 25 человек. Сколькими способами из них можно выбрать двух предста??ителей в совет школы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 25-6-6-6-6+7-6=2 ответ:2 вот и получили 2
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