В 6 классе учатся 25 человек. Сколькими способами из них можно выбрать двух предста??ителей в совет школы?

Математика

В 6 классе учатся 25 человек. Сколькими способами из них можно выбрать двух предста??ителей в совет школы?

Автор: Гость