Лабораторная работа 3 класс 7 вопросы 2 3 4 Тема:Внутреннее строение дождевого червя!
Биология
Лабораторная работа 3 класс 7 вопросы 2 3 4 Тема:Внутреннее строение дождевого червя!
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Кожа спин.кров.сосуд продольные мышцы кишка брюшной кров.сосуд нервная цепочка кольцевые мышцы полость тела щетинки
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