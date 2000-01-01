Выразите в килограммах следующие массы: 2т, 1.22т, 0.1т, 220г, 3г, 150мг, 20мг
Физика
Выразите в килограммах следующие массы: 2т, 1.22т, 0.1т, 220г, 3г, 150мг, 20мг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000т 122т 10т 220000г 3000г
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