1)Начало гуситских движений 2)Причины 3)Участники 4)Итог Ответьте пожалуйста! 6 класс, история

Гость: Гость:

Гуситское революционное движение, борьба чешского народа в 1-й половине 15 в. против католической церкви, феодальной эксплуатации и немецкого засилья, вылившаяся в т. н. гуситские войны (1419—37. Причинами гуситского революционного движения были усиление феодальной эксплуатации чешского крестьянства со стороны светских и духовных феодалов (увеличение поборов и барщинных повинностей) , коррупция католической церкви, вызывавшей всеобщую ненависть своим богатством и развращённостью клира, всё возраставшее немецкое засилье, борьба между ремесленниками и патрициатом (преимущественно немецким) в городах, тяжёлое положение городской бедноты (плебса) . Реформационная деятельность народных проповедников — Вальдхаузера, Милича из Кромержижа, Матвея из Янова, выступление Яна Гуса и его сподвижников — Иеронима Пражского и др. — создали непосредственные предпосылки для развития гуситского революционного движения. Казнь Гуса (1415) и Иеронима (1416) по решению Констанцского собора вызвала взрыв народного возмущения в стране. Крестьяне громили монастыри, с весны 1419 по призыву народных проповедников Микулаша из Гуси, Яна Чапека, Вацлава Коранды и др. тысячные толпы крестьян собирались на горах Табор, Ореб, Беранек и др. Приверженцы Реформации называли себя гуситами. Логически обоснованное (Якоубком из Стршибра) и введённое в практику требование причащения «под обоими видами» , т. е. хлебом и вином (что по католическому учению являлось привилегией духовенства) , стало общим требованием всех гуситов, а чаша — символом движения. 30 июля 1419 произошло революционное выступление пражского плебса во главе с Яном Желивским, положившее начало вооружённой борьбе, охватившей всю Чехию. Центрами движения стали города Прага, Пльзень, Табор. Чехия раскололась на два враждующих лагеря — феодально-католический и гуситский. К феодально-католическому лагерю принадлежали высшее духовенство, многие чешские паны, немецкий патрициат городов, некоторая часть низшего дворянства. Они выступали в тесном контакте с римско-католической курией, крупными феодалами западно-европейских стран и наследником чешского престола императором Сигизмундом I. В гуситском лагере было подавляющее большинство населения Чехии. В нём с самого начала обозначилось два крыла — умеренное и радикальное, имевшие разные цели, но в моменты опасности, угрожавшей со стороны феодально-католического лагеря, объединявшие свои усилия. Умеренные гуситы ограничивали свои стремления секуляризацией церковных земель, реформой церкви, боролись за дешёвую, национальную чешскую церковь. Одним из их основных требований было признание чаши для мирян (отсюда их название чашники) . Умеренные объединяли магистров-богословов Карпова университета, часть панов и рыцарей, среднее духовенство, богатых ремесленников. Программа их была изложена в т. н. Четырёх пражских статьях (июль 1420). К радикальному крылу — «общине таборской» (как они называли себя, отсюда их название табориты) — принадлежали широкие слои крестьянства, городской плебс, бедное духовенство, часть мелкого дворянства, ремесленники. Требования таборитов, изложенные в программе т. н. Двенадцать пражских статей (август 1420), были направлены на радикальную реформу церкви, лишение её богатств и власти, ликвидацию частной собственности, феодальных привилегий. В Таборе была сделана попытка осуществить общность имущества и создать общество всеобщего равенства. В проповедях левых таборитских священников (получивших в Чехии название пикартов) звучали хилиастические призывы к созданию перед концом мира тысячелетнего царства социальной справедливости путём вооруженной борьбы.