Помогите с математикой) 2 5/6 * ( 17,8 * 6/17) Решите удобным способом 2 5/6 - две целых пя??ь шестых 17,8 - семнадцать целых 8 десятых 6/17 - шесть семнадцатых * - умножение Заранее спасибо
Математика
Помогите с математикой) 2 5/6 * ( 17,8 * 6/17) Решите удобным способом 2 5/6 - две целых пя??ь шестых 17,8 - семнадцать целых 8 десятых 6/17 - шесть семнадцатых * - умножение Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 5/6*(17,8*6/17)=17/6*6/17*17,8=1*17,8=17,8 От перемены мест сомножителей произведение не меняется
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