Помогите с математикой) 2 5/6 * ( 17,8 * 6/17) Решите удобным способом 2 5/6 - две целых пя??ь шестых 17,8 - семнадцать целых 8 десятых 6/17 - шесть семнадцатых * - умножение Заранее спасибо

Математика

Помогите с математикой) 2 5/6 * ( 17,8 * 6/17) Решите удобным способом 2 5/6 - две целых пя??ь шестых 17,8 - семнадцать целых 8 десятых 6/17 - шесть семнадцатых * - умножение Заранее спасибо

Автор: Гость