Капитанская дочка. 1. Какое впечатление произвела на вас Маша Миронова? 2. Как раскрывается характер Маши в любви к Гриневу? 3. Какие качества характера проявила Маша в тяжелых обстоятельствах после смерти отца и матери? 4....

Литература
Капитанская дочка. 1. Какое впечатление произвела на вас Маша Миронова? 2. Как раскрывается характер Маши в любви к Гриневу? 3. Какие качества характера проявила Маша в тяжелых обстоятельствах после смерти отца и матери? 4. Как Маша борется за спасение чести и доброго имени своего жениха?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша Миронова кажется мне идеалом женщины - одновременно слабой и сильной, покорной и волевой, чувствительной и умной. В любви к Гриневу у МАши по-настоящему раскрывается характер капитанской дочки — простой русской девушки, трусливой по натуре, как говорила ее собственная мать, но нашедшей в себе в необходимый момент достаточно силы, твердости духа и непреклонной решительности, чтобы добиться оправдания своего ни в чем не виновного жениха. В тяжелых обстоятельствах она проявила достоинство, честь и мужество, которое не каждая девушка могла бы проявить. Очень сильный характер проявляет эта мужественная при этом хрупкая героиня Маша Миронова идеальна во всем, я считаю Пушкин создал образ идеала женщины!
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