Для пошива одного пальто требуется 3м ткани. можно ли из куска ткани длиной 16м пошить 5 таких пальто
Математика
Для пошива одного пальто требуется 3м ткани. можно ли из куска ткани длиной 16м пошить 5 таких пальто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно так как, 16:5=3 1/5 а на одно пальто приходится 3 м
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