Что мы уже знаем об имени прилагательном вопросы

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Что мы уже знаем об имени прилагательном вопросы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя прилагательное обозначает признак предмета и отвечает на вопросы : какой, какая, какие???
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