Что мы уже знаем об имени прилагательном вопросы
Русский язык
Что мы уже знаем об имени прилагательном вопросы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя прилагательное обозначает признак предмета и отвечает на вопросы : какой, какая, какие???
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите!!! Срочно!!! Из двух городов, расстояние между которыми равно 270 км, выехали машина и велосипедист. Машина двигалась со скоростью 60 км...
Литература
Математика
Литература
Люди срочняк нужно! Даю 60 баллов 1)Кем Робинзон Крузо побоялся стать в глазах сво??х друзей и знакомых если бы сразу вернулся домой? 2)Страна...