Для предотвращения опустынивания северных провинций Китая в проекте "Зеленая Китайская стена" используют растения... А. Кипарис Б. Акация В. Шиповник Г. Саксаул Д. Гребенщик
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Для предотвращения опустынивания северных провинций Китая в проекте "Зеленая Китайская стена" используют растения... А. Кипарис Б. Акация В. Шиповник Г. Саксаул Д. Гребенщик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кипарис я думаю, потому что они вечно зеленые)
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