Прочитай текст.Выпиши имена числительные в столбик и поставь их в формы родительного,творительного и предложного падежей. Вот образец как делать:один-одного(Р.п)-одним(Т.п)-об одном (П.п) Вот текст: ...Тем временем из-за льд...
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Прочитай текст.Выпиши имена числительные в столбик и поставь их в формы родительного,творительного и предложного падежей. Вот образец как делать:один-одного(Р.п)-одним(Т.п)-об одном (П.п) Вот текст: ...Тем временем из-за льдины вышли семь белых медведей и прямёхонько к девочке,один другого страшней:первый-нервный,второй-злой,третий-в берете,четвёртый-потёртый,пяты-помятый,шестой-рябой,седьмой-самый большой. Вот эти (Р.п),(Т.п) и так далее это падежи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р.п семью т.п семью п.п о семи р.п одиного т.п. одним п.п об одном другие по такому же принцепу: первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой
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