Как защитить дыхательные органы

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В момент возникновения целого ряда угроз очень важна своевременная защита дыхательных путей. Специалисты утверждают, что даже достаточно простые способы защиты позволяют если не нейтрализовать угрозу, то существенно снизить негативные последствия, а в некоторых случаях – дольше продержаться до прибытия помощи. Однако не любое средство защиты адекватно против любой опасности. Согласитесь, выживание во время чрезвычайных ситуаций дает жертве слишком уж мало времени для того, чтобы тратить его на неэффективные меры. И именно поэтому в статье речь пойдет о том, как защищать легкие, дыхательные пути, слизистые оболочки от пагубных воздействий во время техногенных аварий, бытовых происшествий, военных действий или природных катаклизмов.