Основныe назначение служба world wide web (www)
Информатика
Основныe назначение служба world wide web (www)
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World Wide Web служит в основном для поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и видео.
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