Номер 2 переведите пожалйста
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Номер 2 переведите пожалйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голова, плечи, колени и носки (пальцы ног) колени и носки Голова, плечи, колени и носки (пальцы ног) колени и носки И глаза и уши и рот и нос Голова, плечи, колени и носки (пальцы ног) колени и носки
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