Определите предел прочности проволоки площадью поперечного сечения 1,4*10^(-2) см², е??ли она разрывается под действием силы 280Н.
Физика
Определите предел прочности проволоки площадью поперечного сечения 1,4*10^(-2) см², е??ли она разрывается под действием силы 280Н.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано S=1,4*10^-6 м2 F=280 Н σ- ? σ=F/S=280/1,4*10^-6=200 МПа
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