Напишите сочинение по картине А. Комаров "Наводнение" и составьте план 9 штук.

Русский язык
Напишите сочинение по картине А. Комаров "Наводнение" и составьте план 9 штук.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот план: 1.цвета и эмоция картины 2.какие краски используются в картине 3.Описание зайца 4.Дерево-спасатель 5.вдалеке.... 6.вода.описание воды 7.мое отношение к картине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Изложения на тему ослик яша
Ответить
Алгебра
35б. ребята , помогите!!! решить графические уравнение. 1) 3^х= 4 - х 2) 4^х + х = 3 3) 2^х + 2 = 3х + 5
Ответить
История
С какой целью Петр принял областную реформу?
Ответить
Окружающий мир
Мужчины на каких животных охотились в древнем мире
Ответить
Математика
Трактор проехал 45 километров за 5 часов,а велосипедист это же расстояние проехал за 9 часов.На сколько километров в час скорость тракториста больше?
Ответить