Напишите сочинение по картине А. Комаров "Наводнение" и составьте план 9 штук.
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Напишите сочинение по картине А. Комаров "Наводнение" и составьте план 9 штук.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот план: 1.цвета и эмоция картины 2.какие краски используются в картине 3.Описание зайца 4.Дерево-спасатель 5.вдалеке.... 6.вода.описание воды 7.мое отношение к картине
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