Какой город был столицей Российской империи? Покажите на контурной карте, в рабоч??й тетради по окружающему миру А. А. Плешакова, Е. А. Крючковой на с.44-45 Транссибирскую магистраль на участке от Екатеринбурга до Владивостока.

Окружающий мир
Какой город был столицей Российской империи? Покажите на контурной карте, в рабоч??й тетради по окружающему миру А. А. Плешакова, Е. А. Крючковой на с.44-45 Транссибирскую магистраль на участке от Екатеринбурга до Владивостока.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Санкт-Петербург,этот город был столицей Российской империи)
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