Какой город был столицей Российской империи? Покажите на контурной карте, в рабоч??й тетради по окружающему миру А. А. Плешакова, Е. А. Крючковой на с.44-45 Транссибирскую магистраль на участке от Екатеринбурга до Владивостока.

Окружающий мир

Какой город был столицей Российской империи? Покажите на контурной карте, в рабоч??й тетради по окружающему миру А. А. Плешакова, Е. А. Крючковой на с.44-45 Транссибирскую магистраль на участке от Екатеринбурга до Владивостока.

Автор: Гость