Вычислите : (2 1/3 в квадрате) * 27/98 ; (3/10 в квадрате) * 4/9
Математика
Вычислите : (2 1/3 в квадрате) * 27/98 ; (3/10 в квадрате) * 4/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2 1/3 в квадрате) * 27/98 = =(7/3)^2*27/98=7/3*7/3*27/98=49/9*27/98=3/2=1.5 (3/10 в квадрате) * 4/9=3/10*3/10*4/9=9/100*4/9=1/20=0.05
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