Радиус окружности, вписанной в правильный шестиуггольник, равен 12 см, найдите рад??ус окружности, описанной около правильного треугольника, посроеного на стороне правильного шестиугольника
Геометрия
Радиус окружности, вписанной в правильный шестиуггольник, равен 12 см, найдите рад??ус окружности, описанной около правильного треугольника, посроеного на стороне правильного шестиугольника
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