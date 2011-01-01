Помогите пожалуйста!!!Надо решить уравнение (1201-y):8=147 Заранее спасибо!!!
Математика
Помогите пожалуйста!!!Надо решить уравнение (1201-y):8=147 Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1201-у):8=147 1201-у=147*8 1201-у=1176 у=1201-1176 у=25
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