Для приготовления торфоперегнойных горшков берут на 7 частей земли 2 части торфа. ??колько нужно взять земли на 200 кг торфа?
Математика
Для приготовления торфоперегнойных горшков берут на 7 частей земли 2 части торфа. ??колько нужно взять земли на 200 кг торфа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.7/2=x/200 x=700 ответ:700
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