Для приготовления торфоперегнойных горшков берут на 7 частей земли 2 части торфа. ??колько нужно взять земли на 200 кг торфа?

Математика

Для приготовления торфоперегнойных горшков берут на 7 частей земли 2 части торфа. ??колько нужно взять земли на 200 кг торфа?

Автор: Гость