Угол при основании равнобедренного треугольника АВС=32 градуса, АМ- его биссектриса, АВ- боковая сторона Найти угол треугольника АВМ
Геометрия
Угол при основании равнобедренного треугольника АВС=32 градуса, АМ- его биссектриса, АВ- боковая сторона Найти угол треугольника АВМ
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