За одну вторую метров тесьмы заплатили на 6 руб. больше чем за одну пятую метра так??й же тесьсы Сколько стоит 1 метр тесьмы
Алгебра
За одну вторую метров тесьмы заплатили на 6 руб. больше чем за одну пятую метра так??й же тесьсы Сколько стоит 1 метр тесьмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пусть x рублей стоит одна пятая тесьмы, а за одну вторую тесьмы заплатили х+6 рублей, тогда за 1 метр тесьмы заплатили 2*(х+6) рублей или 5x. Составим уравнение: 2*(х+6)=5х 2х+12=5х 3х=12 x=4 4 рубля заплатили за одну пятую метра тесьмы 2) 4*5=20 рублей заплатили за 1 метр тесьмы. Ответ: 20 рублей
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