За одну вторую метров тесьмы заплатили на 6 руб. больше чем за одну пятую метра так??й же тесьсы Сколько стоит 1 метр тесьмы

Алгебра

За одну вторую метров тесьмы заплатили на 6 руб. больше чем за одну пятую метра так??й же тесьсы Сколько стоит 1 метр тесьмы

Автор: Гость