Диагональ MK прямоугольника MNDK=6см и составляется со стороной MD=60градусов. Найти S прямоугольника.
Геометрия
Диагональ MK прямоугольника MNDK=6см и составляется со стороной MD=60градусов. Найти S прямоугольника.
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