По графику определите период, частоту и амплетуду колебаний силы тока. первое зад??ние

Физика
По графику определите период, частоту и амплетуду колебаний силы тока. первое зад??ние
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т=0,08 с. υ=1/Т= 1/0,08=12, 5 Гц. Im=10 мА.
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