По графику определите период, частоту и амплетуду колебаний силы тока. первое зад??ние
Физика
По графику определите период, частоту и амплетуду колебаний силы тока. первое зад??ние
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т=0,08 с. υ=1/Т= 1/0,08=12, 5 Гц. Im=10 мА.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Помогите решить,На столе стояли тарелки и кружки.Тарелок было 5,а кружек ?,на 2 боль??е чем тарелок.Вопрос сколько тарелок на столе?Надо условие и ...
Математика
Запиши выражения и прочитай их.Увеличь сумму чисел 97 и 103 в 6 раз....Умножать 72 на сумму чисел 257 и 43