Назовите все стадии развития человека
История
Назовите все стадии развития человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Австралопитек. 2) Древнейшие человек (питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек). 3)Древний человек неандерталец 4)Кроманьонец 5) Современный человек
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