Помогите решить -51-18-29-14 помогите с порядком действий пож

Математика
Помогите решить -51-18-29-14 помогите с порядком действий пож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51-18 это первое действие ,29-14 это второе действие , 51-18-29-14 это 3 действие   ответ=18
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