Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и ялики. Четырёхместных лодок было 7. Сколько шестиместных яликов приготовили для туристов?

Математика

Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и ялики. Четырёхместных лодок было 7. Сколько шестиместных яликов приготовили для туристов?

Автор: Гость