Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и ялики. Четырёхместных лодок было 7. Сколько шестиместных яликов приготовили для туристов?
Математика
Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и ялики. Четырёхместных лодок было 7. Сколько шестиместных яликов приготовили для туристов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7×4=28 мест в четырехместн.лодках 2)76-28=48 туристов надо разместить 3)48÷6=8 яликов шестиместных
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