Для ремонта купили 2 куска голубых обоев по 7 руб. Сколько денег заплатили?? Купил?? 4 заколки для волос по 4 рубля и столько же бантов по 3 рубля. Сколько денег заплатили? Помогите срочно
Математика
Для ремонта купили 2 куска голубых обоев по 7 руб. Сколько денег заплатили?? Купил?? 4 заколки для волос по 4 рубля и столько же бантов по 3 рубля. Сколько денег заплатили? Помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача 2×7= 14 р - заплатили 2задача 4×4= 16 р - за заколки 4×3=12 р-за банты 16+12=28 р - заплатили
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Математика