Для ремонта купили 2 куска голубых обоев по 7 руб. Сколько денег заплатили?? Купил?? 4 заколки для волос по 4 рубля и столько же бантов по 3 рубля. Сколько денег заплатили? Помогите срочно

Математика

Для ремонта купили 2 куска голубых обоев по 7 руб. Сколько денег заплатили?? Купил?? 4 заколки для волос по 4 рубля и столько же бантов по 3 рубля. Сколько денег заплатили? Помогите срочно

Автор: Гость