Найти основу предложений в деревню сселили, а лозина все росла в чистом поле
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Найти основу предложений в деревню сселили, а лозина все росла в чистом поле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 предложение.Сселили-сказуемое глагол,2 предложение.Лозина росла,Лозина подлежащее существительное именительный падеж;росла сказуемое глагол
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