Какое количество теплоты необходимо сообщить льду массой m = 1,5 кг, находящемуся при температуре t = -20 С, чтобы нагреть его до температуры плавления и полностью расплавить?

Физика

Какое количество теплоты необходимо сообщить льду массой m = 1,5 кг, находящемуся при температуре t = -20 С, чтобы нагреть его до температуры плавления и полностью расплавить?

Автор: Гость