Какое количество теплоты необходимо сообщить льду массой m = 1,5 кг, находящемуся при температуре t = -20 С, чтобы нагреть его до температуры плавления и полностью расплавить?
Физика
Какое количество теплоты необходимо сообщить льду массой m = 1,5 кг, находящемуся при температуре t = -20 С, чтобы нагреть его до температуры плавления и полностью расплавить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Q1+Q2 Q1=cm(0-(-20)) Q2=mh h-теплота плавления
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Токарь за 8 часов работы вытачивает 240 деталей, а его ученик за 6 часов в день вытачивает 120деталей. На сколько больше деталей за 1 час вытачивае...
История
Назовите достижения Греческой культуры которые были положены в основу Европейск??й и мировой цивилизации ?
Химия
Определите какое количество вещества оксида углерода (2) будет весить столько же, ??колько весит 1 моль метана. CO и CH4