Значенье слов: свет, правда, истина.
История
Значенье слов: свет, правда, истина.
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Гость:
Здравствуйте, не могли бы вы уточнить что вы подразумеваете под словом "значенье"? Тогда я с радостью отвечу на ваш вопрос!
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