Какой период включает эпоха Великих географических открытий
География
Какой период включает эпоха Великих географических открытий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВГВ (великие географические открытия)-это открытие европейцами неизвестных морей, материков, океанов, осуществления кругосветных путешествий во второй половине 15 века и до середины 17 века, в результате которых в корне изменилось представление людей о Земле.
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